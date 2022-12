Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen durch Frontalzusammenstoß

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 09.12.2022 ereignete sich gegen 19:50 Uhr auf der K37/Flugplatzstraße zwischen dem Kreisel Vollmersbach Straße und der Idarer Straße ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren leicht und schwer verletzten Personen. Nach derzeitigem Ermittlungstand kollidierten beide Fahrzeuge im Begegnungsverkehr auf Höhe des Tennisheims frontal miteinander. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang dauern noch an. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter herangezogen. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, so dass die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden. Zwei Unfallbeteiligte mussten durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Die Unfallbeteiligten beider Fahrzeuge wurden mit teils leichten und schweren Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Hierunter befanden sich auch zwei leicht verletzte Kinder von 4 und 7 Jahren. Bei allen verletzen Personen besteht keine Lebensgefahr. Durch die Straßenmeisterei und die Feuerwehr musste die Unfallstelle von auslaufenden Betriebsstoffen und Trümmerteilen gesäubert werde

Die K37 war über mehrere Stunden für die Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt. Im Einsatz befand sich die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, 2 Notärzte, 4 Rettungswagen, die Feuerwehr Idar-Oberstein und die Straßenmeisterei.

Bei Rückfragen wenden Sie sich an die:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein Hauptstraße 236 55743 Idar-Oberstein Tel.:06781/561-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell