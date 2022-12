POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Konz (ots) - Konz, Am Markt Am Donnerstag, den 08.12.2022, in der Zeit zwischen 16.35 Uhr und 17.00 Uhr, wurde in 54329 Konz, Am Markt, ein Pkw von einem anderen bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Pkw, ein schwarzer VW Passat Kombi, war auf einem Stellplatz im Bereich vor der Sparkasse abgestellt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte, den Spuren zufolge, beim Ein- oder Ausparken, die linke Hintertür ...

