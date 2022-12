Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland OT Ramsloh - Brand eines Wohnhauses

Am 22.12.2022, um 14:03 Uhr, wurden Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand am Langholter Weg gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Einfamilienhaus bereits im Vollbrand, sodass das Gebäude nicht betreten werden konnte. Eine zunächst vermisste 69-jährige Hausbewohnerin konnte im Laufe des Einsatzes nur noch tot geborgen werden. Hinweise zur Brandursache liegen derzeit nicht vor - die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt und das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell