POL-CLP: Weitere Meldung aus dem Landkreis Vechta

Vechta - Diebstahl, gestohlene Kennzeichen und keine Fahrerlaubnis

In den späten Nachmittagsstunden des 21. Dezember 2022, fiel ein 44-jähriger Mann, wohnhaft in Bremen, einem Ladendetektiv auf, da er in einem Verbrauchermarkt der Diepholzer Straße Lebensmittel und ein Mobiltelefon entwendete. Außerhalb des Marktes konnte der Ladendetektiv den 33-jährigen Mann ansprechen, woraufhin dieser versuchte, zu flüchten. Der Ladendetektiv hielt ihn daraufhin fest, der Tatverdächtige konnte sich jedoch losreißen. Nach einer kurzen Flucht gelang es ihm, den Mann zurück zum Markt zu bringen und dort auf die Polizei zu warten. Im weiteren Verlauf des Einsatzes stellte sich dann heraus, dass der Mann mit einem Auto unterwegs war, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Darüber hinaus ist er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten mussten daraufhin auch noch feststellen, dass im Wagen weiteres mögliches Diebesgut lag. Er steht im Verdacht, dieses zuvor in einem Verbrauchermarkt der Münsterstraße in Vechta entwendet zu haben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

