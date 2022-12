Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 23./24.12.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht-

Am 23.12.2022, gegen 09:00h, stellt ein 81-jähriger Barßeler seinen Pkw, Volvo, auf einem Parkplatz an der "Lange Straße", 26676 Barßel, ab um einen Einkauf zu tätigen. Nachdem er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stelle er einen Unfallschaden an seiner hinteren linken Fahrzeugseite fest. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (04499/922200) oder der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen (04491/93160).

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen-

Am 23.12.2022, gegen 17:45h, befährt eine 36-jährige Friesoytherin mit ihrem Pkw Hyundai die "Sedelsberger Straße", 26169 Friesoythe, in Fahrtrichtung Sedelsberg. Auf Höhe der Straße "Am Hochmoor" beabsichtigt sie nach links abzubiegen und übersieht hierbei den von links kommenden Pkw Mercedes eines 20-jährigen Saterländers. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall werden sowohl die 36-jährige, wie auch ihr im Fahrzeug befindliches Kleinkind, leicht verletzt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Weihnachtsgrüße

Die Mitarbeiter des PK Friesoythe wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern frohe Weihnachtstage und Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell