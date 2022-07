Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (05.07.) kam es in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 19:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Kadettenstraße im Stadtteil Bensberg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Dabei wurde der blaue Pkw Ford Focus einer 43-jährigen Bergisch Gladbacherin beschädigt. Der Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Rhein-Berg sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell