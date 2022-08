Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnmobil-Fahrer verschätzt sich beim Ausparken

Apolda (ots)

Auf einem Parkplatz in der Jenaer Straße in Apolda stieß am Mittwoch, den 24.08.2022, gegen 19:25 Uhr ein Wohnmobil mit einem PKW zusammen. Der 54jährige Wohnmobil-Fahrer wollte vorwärts ausparken und schätzte hierbei den seitlichen Abstand zu einem parkenden Ford falsch ein, so dass er beim Ausparken mit diesem kollidierte und den linken Kotflügel und den Spiegel beschädigte. Am Wohnmobil entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro und an dem Ford ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

