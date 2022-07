Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Beleidigungen Flasche geworfen - Bundespolizei stellt Tatverdächtige

Dortmund (ots)

Am Sonntagabend (24. Juli) soll eine Frau am Dortmunder Hauptbahnhof einen 26-Jährigen mit einer Glasflasche beworfen haben. Der Geschädigte wurde nicht getroffen und blieb unverletzt.

Gegen 21 Uhr informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über einen Flaschenwurf am Hauptbahnhof Dortmund und dass die Werferin sich noch vor Ort befinden würde. Am Haupteingang des Bahnhofs trafen die Einsatzkräfte auf eine 33-Jährige und den 26-jährigen Geschädigten. Die Deutsche gab an, dass es sich bei dem 26-jährigen Dortmunder um ihren Ex-Freund handele und dieser sie zuvor mehrmals lautstark beleidigt habe. Daraufhin habe sie angekündigt, dass sie eine Glasflasche nach dem Deutschen werfen würde. Die Flasche verfehlte den Mann jedoch und zersprang ca. zwei Meter vor ihm am Boden. Der Geschädigte wurde dabei nicht verletzt.

Die 33-Jährige äußerte zudem, dass sie dies in der Absicht getan habe, ihren ehemaligen Lebensgefährten mit der Glasflasche treffen zu wollen. Des Weiteren erstattete die Dortmunderin gegen den 26-Jährigen Anzeige wegen der vorangegangenen Beleidigungen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass die Frau mit 0,12 Promille leicht alkoholisiert war.

Die Tathandlung wurde durch die Kameras des Hauptbahnhofs aufgezeichnet. Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Der 26-Jährige muss sich nun wegen der geäußerten Beleidigungen verantworten.

