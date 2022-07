Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nicht vor Gericht erschienen - von Bundespolizei verhaftet

Münster (ots)

Einen Haftbefehl hat die Bundespolizei in Münster am Montagvormittag (25. Juli) am Hauptbahnhof vollstreckt. Bundespolizisten kontrollierten einen 44-jährigen Deutschen auf dem Bahnsteig. Dabei wurde ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Hamburg festgestellt. Der Mann hatte sich wegen Nötigung, Körperverletzung und Diebstahlsdelikten vor dem Amtsgericht zu verantworten. Da er der Verhandlung im Mai unentschuldigt ferngeblieben war, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben. Er wurde am Mittag dem Amtsgericht Münster zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

