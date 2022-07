BPOL NRW: Ohne Maske und Ticket - Bundespolizei nimmt 31-Jährigen fest

Münster (ots) - Einen Haftbefehl hat die Bundespolizei in Münster am Montagvormittag (25. Juli) am Hauptbahnhof vollstreckt. Bundespolizisten kontrollierten einen 44-jährigen Deutschen auf dem Bahnsteig. Dabei wurde ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Hamburg festgestellt. Der Mann hatte sich wegen Nötigung, Körperverletzung und Diebstahlsdelikten vor dem ...

mehr