LPI-J: Unfallverursacher gesucht

Jena (ots) - Zu einer Körperverletzung kam es am Dienstagabend an der Straßenbahnhaltestelle Löbdergraben /Universität. Hierbei wurde ein 16-Jähriger von hinten durch einen unbekannten Täter in den Schwitzkasten genommen, zu Boden gebracht und am Boden liegend getreten. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Jugendliche verletzte sich durch den Angriff und wurde zur weiteren Behandlung in ...

