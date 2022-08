Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abmontiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie ein Zeuge am Dienstagmittag mitteilte, hatten sich in den vergangenen zwei Monaten Unbekannte an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Die Pkw der Marken Hyundai und Audi standen abgemeldet im Freien vor einem Objekt im Oberndorfer Weg in Hermsdorf. Von zwei Hyundais sowie dem Audi entfernten Unbekannte den Katalysator. Darüber hinaus beschädigten diese die Fahrzeuge durch die unsachgemäße Benutzung eines Wagenhebers. Das Beutegut hat einen mittleren vierstelligen Wert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro beziffert

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell