LPI-J: zu freizügig

Bad Sulza (ots) - Am 23.08.2022, ab etwa 13:30 Uhr führte die Polizei in Bad Sulza eine Geschwindigkeitskontrolle in einer 50er Zone durch. Hierbei wurden insgesamt 207 Fahrzeuge gemessen. Dabei gab es 46 Beanstandungen. Davon wurden 41 Verwarn- und 5 Bußgelder ausgesprochen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit an diesem Tag betrug 80 km/h.

