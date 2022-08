Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb von Alarmanlage verschreckt

Pfiffelbach (ots)

In Pfiffelbach schlug am 24.08.2022, in den ganz frühen Morgenstunden, gegen 01:50 Uhr, ein unbekannter Täter ein Fenster der Tankstelle ein und öffnete dieses anschließend über den Fenstergriff. Hierdurch wurde die Alarmanlage der Tankstelle ausgelöst. Daraufhin floh der vermeintliche Dieb unverrichteter Dinge vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0).

