Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Apolda (ots)

Am 15.07.2022, gegen 19:50 Uhr hat ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Erfurter Straße in Apolda die beiden Hinterreifen eines hellblauen Opel Corsa zerstochen während der Fahrzeughalter einkaufen war. Derzeit gibt es noch keine Hinweise auf den Täter. Die Polizei bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0).

