LPI-J: Unter Drogen

Weimar (ots) - Am 23.08.2022 gegen 16:05 Uhr befährt die Fahrerin eines Pkw Skoda die Steubenstraße in Richtung Katholische Kirche. Hier beabsichtigte sie in eine Parklücke einzufahren, betätigte den Blinker und bremste ihr Fahrzeug ab. Ein hinter ihr fahrender Radfahrer bemerkte dies zu spät, versuchte noch auszuweichen und touchierte hierbei den Pkw. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht am Oberschenkel, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. Der ...

mehr