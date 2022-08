LPI-J: Verkehrszeichen beschädigt

Jena (ots) - Wie am Montagmorgen eine Zeugin feststellen musste, hatten sich Unbekannte an ihrer Kellertür des Mehrfamilienhauses in der Fregestraße zu schaffen gemacht. Die Tür wurde gewaltsam geöffnet, sodass ein Schaden von ca. 100,- Euro entstand. Nach ersten Erkenntnissen jedoch verließen der oder die Täter den Tatort ohne Beute. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

mehr