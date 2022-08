POL-KS: Bei Fahrzeugbrand auf A 44: 36-Jähriger nach Alkoholfahrt durch Rettungsgasse aus dem Verkehr gezogen

Kassel (ots) - Kassel-Fasanenhof: In der Nacht zum heutigen Montag brannte es gegen 4:20 Uhr auf dem Gelände des Kleingartenvereins "Schöne Aussicht" im Linderweg in Kassel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war zunächst eine Gartenhütte aus Holz in Brand geraten. Im weiteren Verlauf war das Feuer auf eine angrenzende Laube in massiver Bauweise übergegriffen. ...

mehr