Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rettungswagen muss wegen schwarzem Kompaktwagen Vollbremsung durchführen; Patient auf Liege leicht verletzt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Südstadt:

Am Samstagnachmittag musste der Fahrer eines Rettungswagens am Kasseler Auestadion wegen eines schwarzen Kompaktwagens, der unvermittelt auf seine Spur zog, eine Vollbremsung durchführen. Dadurch konnte er zwar einen Zusammenstoß verhindern, der auf der Liege transportierte 56-jährige Patient klagte jedoch nach der abrupten Bremsung über zusätzliche Schmerzen. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf den mutmaßlichen Verursacher, ein Audi oder Renault mit Kasseler Kennzeichen, den eine Frau mit langen blonden Haaren gesteuert haben soll.

Ereignet hatte sich der Vorfall am Samstag gegen 14:50 Uhr. Der Rettungswagen war ohne Sondersignale mit dem Patienten auf dem Weg in ein Krankenhaus. Wie der Sanitäter am Steuer des Mercedes schilderte, war er auf der Straße "Am Auestadion" unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Frankfurter Straße nach rechts in diese abbiegen. Plötzlich sei das schwarze Auto, das auf der rechten Geradeausspur in Richtung Ludwig-Mond-Straße in einer Schlange an der roten Ampel stand, nach rechts auf seine Spur gezogen, offenbar, weil die unbekannte Fahrerin sich zuvor falsch eingeordnet hatte. Der Rettungssanitäter führte eine Vollbremsung durch und hupte mehrere Sekunden lang. Dennoch fuhr der mutmaßliche Verursacher ohne anzuhalten auf der Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt davon.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

