POL-BS: Polizei sucht Zeugen - Exhibitionist entblößte sich vor Kindern

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bürgerpark

08.06.2022, 16.30 Uhr

Die Mädchen erstatteten mit ihren Müttern Anzeige, die umgehend die Ermittlungen aufnahm.

Am vergangenen Mittwochnachmittag hielten sich die 9- und 10-jährigen Mädchen im Bürgerpark auf. Sie saßen in Verlängerung der Badetwete auf einer Steinterrasse an der Okerumflut.

Sie stellten fest, dass sie von einem unbekannten Mann beobachtet wurden. Kurz darauf tauchte der Mann auf der gegenüberliegenden Seite der Oker wieder auf. Die Kinder berichteten, er habe dort seine Hose heruntergezogen, an seinem Geschlechtsteil manipuliert und weiterhin die Kinder beobachtet.

Daraufhin schilderten die Mädchen zuhause ihren Eltern die Geschehnisse und erstatteten gemeinsam Strafanzeige bei der Polizei.

Den Mann beschrieben sie als "älter, mit grauen Haaren und einem Bierbauch".

Die Ermittler bitten nun weitere Zeugen, die den Mann ebenfalls beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0531/4762516 zu melden.

