Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verbeult und zurückgelassen

Jena (ots)

Ein stark verbeultes Fahrzeug wurde am Dienstagmorgen in der Leipziger Straße festgestellt. Laut des Zeugen schien es so, als ob die Frontscheibe eingeschlagen sei, ein Spiegel war defekt und die Türen eingedellt. Am Ereignisort war keine Person anzutreffen. Bei der Klärung des Sachverhaltes durch die eingesetzten Beamten vor Ort wird, nach ausführlicher Ermittlung, von einer Unfallflucht ausgegangen. Augenscheinlich befuhr der Unfallverursacher hierbei die Leipziger Straße stadteinwärts und kollidierte mit seinem Anhänger beim Rechtsabbiegen in die Clara-Zetkin-Straße mit dem am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei dem Verursacher könnte es sich laut Zeugenangabe um einen Sattelzug der Marke MAN gehandelt haben. Die Polizei bittet zur konkreten Ermittlung des Unfallherganges um weitere Zeugenangaben. Diese melden sich bitte bei der Polizei Jena telefonisch unter 03641 810.

