Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Verkehrsunfallflucht

Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle hat der Polizeiposten Meßkirch nach einem Verkehrsunfall aufgenommen, der sich am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in der Bahnhofstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist in der Zeit zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr vermutlich beim Ein-und Ausparken mit einem geparkten Dacia zusammengestoßen und hat anschließend die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise möglicher Zeugen nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Meßkirch

Führerschein nach zwei Unfällen beschlagnahmt

Zwei Verkehrsunfälle in kürzester Zeit hat am Dienstag gegen 10.15 Uhr die 82-jährige Fahrerin eines VW in der Conradin-Kreutzer-Straße verursacht. Beim rückwärtigen Ausfahren aus einem Parkplatz übersah die VW-Fahrerin einen Dacia, welcher sich hinter ihr befunden hatte. Der 45-Jahre alte Fahrer des Dacia versuchte noch einen Zusammenstoß zu verhindern, indem er die Hupe betätigte und mit seinem Auto rückwärtsfuhr, soweit es ihm die Verkehrssituation zuließ. Die Seniorin bemerkte die Warnsignale jedoch offensichtlich nicht, sodass es in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein kleinerer Sachschaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Euro-Betrags. Nach der Kollision fuhr die VW-Lenkerin unbeirrt über den Parkplatz weiter, bis sie von dem Dacia-Fahrer zu Fuß eingeholt und auf den Unfall aufmerksam gemacht werden konnte. Als die 82-Jährige anschließend zur Unfallstelle zurückfahren wollte, übersah sie ein 8-jähriges Kind und touchierte dieses leicht. Der Junge erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen, die vor Ort keiner ärztlichen Behandlung bedurften. Bei der Unfallaufnahme beschlagnahmten die eingesetzten Polizisten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft den Führerschein der 82-Jährigen. Die Fahrtauglichkeit wird überprüft.

Bad Saulgau

Junger Radfahrer fährt nach Unfall davon - Polizei bittet um Hinweise

Hinweise auf einen jungen Radfahrer, der am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Blauwstraße in einen Unfall verwickelt gewesen ist, erbittet sich das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0. Die 19-jährige Fahrerin eines VW wollte an der Kreuzung Blauwstraße / Gutenbergstraße in den Kreuzungsbereich einfahren, als ein von links kommender Radfahrer die Vorfahrt missachtete und in der Folge mit dem Pkw zusammenstieß. Nach der Kollision hob der Junge sein Rad wieder auf und setzte seine Fahrt fort. Der Zweiradfahrer hatte dunkle kurze Haare und dürfte in etwa 12 bis 15 Jahre alt gewesen sein. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine kurze blaue Jeans und ein dunkelblaues Shirt. An dem Pkw entstand lediglich geringer Sachschaden.

Wald

Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 72-jähriger Radfahrer am Dienstag gegen 17.30 Uhr bei einem Sturz in der Straße "Löcherberg" zu. Wohl aufgrund einer medizinischen Ursache kam der Pedelec-Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und zu Fall. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Bad Saulgau

In Pkw eingebrochen

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die Seitenscheibe eines Nissan eingeschlagen, der auf einem Parkplatz am Bahnhof in der Karlstraße abgestellt war. Die Täter entriegelten daraufhin die Fahrzeugtüren und durchwühlten den Pkw. Während die Unbekannten kein Diebesgut erbeuteten, richteten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro an. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise zu den Tätern.

Schwenningen

Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem gefährlichen Überholvorgang am Mittwochmorgen auf der K 8212 zwischen Nusplingen und Schwenningen sucht die Polizei nach dem Fahrer eines silbernen Pkw und weiteren Zeugen. Gegen 6.30 Uhr soll der Fahrer eines roten Mercedes-Benz auf dem Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Sigmaringen trotz Gegenverkehr einen Lkw überholt haben. Der Fahrer eines entgegenkommenden silbernen Pkw musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten und in eine angrenzende Wiese ausweichen, um eine Kollision mit dem Mercedes zu verhindern. Auch der Lkw-Lenker leitete eine Vollbremsung ein und wich auf das Bankett aus. Der Fahrer des Mercedes konnte später ermittelt werden, sein Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Fahrzeuglenker des silbernen Pkw ist derweil unbekannt, dieser wird darum gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

