Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten sowie einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der B31n beim Riedleparktunnel. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit prallte der 42-jährige Lenker eines Volvos kurz nach dem Riedleparktunnel in Fahrtrichtung Immenstaad zunächst in die mittig verlaufende Fahrbahntrennung, übersteuerte daraufhin nach rechts und kollidierte im Anschluss mit der rechten Leitplanke. Hierdurch zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Die restliche Schadenssumme schlägt bei den beschädigten Verkehrseinrichtungen zu Buche.

Kressbronn

Dreister Diebstahl

Während zwei Senioren auf einer Parkbank im Heidach saßen und einen Rucksack sowie eine Tasche neben sich stehen hatten, näherten sich am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr drei Tatverdächtige von hinten, nahmen die zwei Behältnisse an sich und rannten davon. Zeugen konnten die Personen im Alter von 16 bis 18 Jahren bei ihrer Flucht beobachten und den Jüngsten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festhalten. Im Rahmen der folgenden Fahndung konnten auch die anderen beiden Tatverdächtigen angetroffen und identifiziert werden. Das Diebesgut ist bislang nicht auffindbar, dennoch gelangt das Trio wegen des Verdachts des Diebstahls zur Anzeige, nachdem auch die Zeugen angaben, dass die Personen beim Wegrennen im Besitz der beiden Gegenstände waren.

Tettnang

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Offenbar aus Unachtsamkeit kam eine 37-jährige Fiat-Lenkerin am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr auf der Neukircher Straße nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine dortige Verkehrsinsel. Hierbei beschädigte sie sowohl ein darauf befindliches Verkehrszeichen als auch ihr Fahrzeug, der Sachschaden wird insgesamt auf mindestens 4.000 Euro geschätzt. Die 37-Jährige verletzte sich leicht. Aufgrund der Eingangsmeldung waren neben der Polizei zunächst auch zwei Rettungsfahrzeuge sowie die Feuerwehr zur Einsatzstelle ausgerückt.

Deggenhausertal

Streitigkeiten decken Fahrt unter Alkohol auf

Zu Streitigkeiten wurden Polizisten des Polizeireviers Überlingen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1.30 Uhr in einen Teilort gerufen. Wie sich herausstellte, entbrannte zwischen einer 24-Jährigen und ihrem Partner ein Streit, da die junge Frau mit ihrem Auto zuvor alkoholisiert unterwegs gewesen sein soll und dabei möglicherweise einen Unfall verursacht hat. An dem BMW der 24-Jährigen konnten die Beamten eine Beschädigung an der Stoßstange, sowie im Fahrzeugraum eine angebrochene Alkoholflasche feststellen. Zudem ergab ein Alkoholtest bei der Frau einen Wert von über 0,5 Promille. Mit einer Blutentnahme in einem Krankenhaus war die 24-Jährige nicht einverstanden, weshalb sie sich weigerte, in den Streifenwagen einzusteigen. Die junge Frau leistete daraufhin Widerstand gegen die Beamten, weshalb ihr Handschließen angelegt und sie mit Zwang in den Streifenwagen gesetzt werden musste. Die mögliche Unfallörtlichkeit ist indes weiterhin unbekannt, Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Mann verbringt Nacht in Polizeigewahrsam

Nachdem ein 34-Jähriger in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Gaststätte mit zwei 20- und 23-Jährigen aneinandergeraten ist, kehrte auch später in seiner Wohnung in der Unterstadtstraße keine Ruhe ein. Der alkoholisierte Mann schrie gegen 2 Uhr mehrmals laut aus seinem Fenster, weshalb ein Nachbar ihn zur Ruhe ermahnen wollte. Auch mit dem Nachbarn geriet der 34-Jährige aneinander, was eine Schlägerei zwischen den beiden Männern zur Folge hatte. Da eine Besserung nicht in Sicht war und ein Alkoholtest bei dem 34-Jährigen einen Wert von über 2 Promille ergab, nahmen ihn die hinzugerufenen Polizisten in Gewahrsam. Die Nacht verbrachte der Störenfried in einer Arrestzelle. Neben den Anzeigen wegen Körperverletzung erwarten ihn nun auch die Kosten der Übernachtung.

