Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Pkw fährt gegen geöffnete Autotüre

Nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet hat am Montag gegen 17 Uhr der 47-jährige Fahrer eines BMW beim Öffnen seiner Autotüre in der Hauptstraße. Die vorbeifahrende 20-jährige Fahrerin eines Fiat konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte in der Folge mit der geöffneten Fahrzeugtüre. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, beide Beteiligten blieben unverletzt.

Sigmaringen

Polizeihund kommt bei Festnahme zum Einsatz

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.30 Uhr in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) Sigmaringen gekommen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge gingen demnach zumindest ein 32- und ein 17-Jähriger einen 29-Jährigen an und verletzten diesen im Rahmen der Auseinandersetzung leicht mit einem Messer an der Hand, wovon der 29-Jährige eine Schnittwunde erlitt. Beide Tatverdächtigen missachteten bei ihrer Festnahme die polizeilichen Anweisungen, zudem nahm einer der beiden dabei eine drohende Haltung gegenüber den Einsatzkräften ein, sodass in beiden Fällen ein Polizeihund der Polizeihundeführerstaffel eingesetzt wurde. Die zwei 32- und 17-Jährigen wurden durch die Hundebisse leicht verletzt, im Anschluss an die Festnahme wurden sie ärztlich betreut. Nach der Behandlung wurde der 32-Jährige aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik gebracht, der 17-Jährige verbrachte die restliche Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich des exakten Ablaufs der Auseinandersetzung, den beteiligten Personen und einzelnen strafbaren Handlungen dauern derweil an.

Sigmaringen

Mann gerät mehrmals in Streit und landet in Polizeigewahrsam

Mehrmals mit anderen Personen in Streit geraten ist am Montagabend ein 29-Jähriger im Bereich der Nepomukbrücke und auf dem Gelände der Landeserstaufnahmestelle (LEA) Sigmaringen. Zunächst traf der alkoholisierte 29-Jährge im Bereich der Nepomukbrücke auf weitere Bewohner der LEA und geriet mit einem 20-Jährigen in Streit, in dessen Verlauf der 20-Jährige dem 29-Jährigen mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen haben soll. Anschließend kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden, in die mehrere Zeugen einschritten, um die Beteiligten zu trennen. Im weiteren Verlauf soll der 29-Jährige dem 20-Jährigen mit einem Holzast auf den Hinterkopf geschlagen haben, was eine Kopfplatzwunde nach sich zog. Die Folge war ein größerer Polizeieinsatz, bei dem der 29-Jährige für weitere Maßnahmen kurzzeitig in Polizeigewahrsam genommen wurde und der 20-Jährige durch einen Rettungsdienst versorgt wurde. Nachdem der 29-Jährige von den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, sorgte er in der Nacht auf Dienstag gegen 0.30 Uhr für einen erneuten Polizeieinsatz. Wiederum war der Mann mit anderen in Streit geraten, dieses Mal auf dem Gelände der Landeserstaufnahmestelle (LEA) Sigmaringen. Der 29-Jährige musste die Nacht schließlich in einer Zelle auf dem Polizeirevier Sigmaringen verbringen. Zudem erwarten ihn Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten an die Staatsanwaltschaft.

Stetten am kalten Markt

Technischer Defekt löst Schwelbrand aus

Ein technischer Defekt an einem Warmwasserboiler war am Montagabend die Ursache für einen Schwelbrand in einem Wohnhaus in der Amerikastraße. Die Bewohnerin hatte eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss des Gebäudes bemerkt und gegen 21 Uhr die Feuerwehr verständigt. Bei einer Überprüfung konnte die Feuerwehr kein offenes Feuer feststellen, sie kappte daher die Leitungen zu dem Boiler und legten diesen still. Nachdem sie das Gebäude belüftet hatten, konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Der durch den Schwelbrand entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Um die Bewohnerin kümmerte sich vorsorglich ein Rettungsdienst, sie blieb unverletzt.

Meßkirch

Bauwagen beschädigt

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagmorgen einen Bauwagen in der Dorfstraße im Bereich eines Grillplatzes beschädigt. Die Täter schlugen die Seitenscheiben des Wagens ein und verursachten hierdurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Inzigkofen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 8 Uhr auf dem Paulter Weg (K 8267) an der Einmündung Ablacher Straße ereignet hat. Die 18-jährige Fahrerin eines BMW übersah beim Einfahren auf den Paulter Weg den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrer eines VW. Bei der Kollision wurde der BMW von der Fahrbahn geschoben und kam an einer Leitplanke zum Stehen. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der 26-Jahre alte VW-Fahrer wurden durch einen Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Um die Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Bad Saulgau

Wohnungseinbruch

Über ein gekipptes Fenster sind unbekannte Personen am Montag zwischen 13.30 Uhr und 16.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Tränkebrunnen" eingebrochen. Die Täter durchwühlten in dem Gebäude mehrere Räumlichkeiten und entwendeten dabei Schmuck und Bargeld. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise von Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Wald

Anhänger macht sich während der Fahrt selbständig

Während der Fahrt hat sich am Montag gegen 9.45 Uhr auf der abknickenden Hohenzollernstraße im Bereich der Sankertsweiler Straße ein Anhänger an einem VW selbständig gemacht. Die abnehmbare Anhängekupplung hatte sich an dem VW gelöst, sodass der Anhänger im Kurvenbereich geradeaus weiterfuhr und mit einem entgegenkommenden Audi kollidierte. Die 52-Jahre alte Fahrerin des Audi blieb glücklicherweise unverletzt, ihr Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 8.000 Euro beziffert. Zur Räumung der Fahrbahn waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Unfallstelle tätig.

