Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand in Garage

Tettnang / Bodenseekreis (ots)

Zu einem Brand in einer Garage auf einem Anwesen an der K 7719 auf Höhe Gemertsweiler sind am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei ausgerückt. Der Eigentümer stellte den Brand in seiner Garage fest, nachdem er dort etwa eine Stunde zuvor kleinere Arbeiten verrichtet und mehrere Flohmarktartikel aufgeräumt hatte. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden, sodass sich der Sachschaden in noch unbekannter Höhe auf den Inhalt der Garage sowie Rußablagerungen an der Gebäudedecke begrenzt. Während der Löscharbeiten war die K 7719 von etwa 15 Uhr bis 17.45 Uhr vollständig gesperrt. Als mögliche Brandursache kommt nach Angaben des Eigentümers ein in der Garage weggeworfener Zigarettenstummel in Betracht, die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

