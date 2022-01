Polizei Köln

POL-K: 220123-1-K Historischer Porsche 911 Carrera in Junkersdorf entwendet - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines grauen Porsche 911 Carrera zwischen Donnerstagabend (20. Januar) und Freitagmittag (21. Januar) aus einer Tiefgarage auf dem Stüttgerhofweg in Köln-Junkersdorf sucht die Polizei Zeugen. Gegen 19 Uhr soll der Eigentümer seinen Oldtimer mit dem Kennzeichen K-FJ 911H am Donnerstag in der Garage abgestellt und verschlossen haben. Am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr bemerkte er den Diebstahl und erstattete Strafanzeige auf der Polizeiwache in Weiden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat den grauen Porsche seit Freitagmittag gesehen oder kann Angaben zu dessen Verbleib machen? Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/rr)

