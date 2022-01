Polizei Köln

POL-K: 220121-5-K Autofahrer erkennt gestohlenes E-Bike wieder - Festnahme

Köln (ots)

Polizisten haben im Stadtteil Bickendorf in der Nacht zu Freitag (21. Januar) einen mutmaßlichen Dieb eines E-Bikes (44) an der KVB-Haltestelle Wolffsohnstraße festgenommen. Ein aufmerksamer Autofahrer (26) hatte das auffällige E-Bike aufgrund eines Social Media-Posts der bestohlenen Eigentümerin wiedererkannt und der Polizei um kurz nach Mitternacht den entscheidenden Hinweis gegeben. Nur wenige Stunden zuvor war das rund 5000 Euro teure Fahrrad vor einer Bäckerei auf der Venloer Straße gestohlen worden. Eine Überprüfung der Rahmennummer, durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte bestätigte den Verdacht. Zudem stellten Ermittler des Kriminalkommissariats 53 fest, dass der am E-Bike befestigte Bordcomputer aus einem weiteren Diebstahl stammt. (cr/de)

