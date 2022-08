Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike Fahrerin gestürzt und verletzt

Apolda (ots)

Am 24.08.2022, gegen 06:35 Uhr stürzte auf Höhe der Einfahrt zur Laborchemie in Apolda eine 35jährige E-Bike Fahrerin. Die Frau fuhr allein mit ihrem Fahrrad den Radweg aus Richtung Utenbach kommend in Richtung Apolda. Aus ungeklärter Ursache stürzte sie und verletzte sich so stark, dass sie in das Uniklinikum Jena gebracht werden musste. Nach ersten Erkenntnissen des behandelnden Notarztes zog sich die Frau eine Mittelgesichtsfraktur zu. Zum Unfallzeitpunkt trug die 35jährige ordnungsgemäß einen Fahrradhelm. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell