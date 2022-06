Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Diebe auf Baustelle unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 13.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr schlugen noch unbekannte Täter in der Freiberger Straße in Bietigheim-Bissingen zu. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu einem im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhaus. Die Diebe drangen im weiteren Verlauf in einen Raum ein, in dem diverse Baumaschinen gelagert wurden. Zahlreiche Maschinen entwendeten die Täter im weiteren Verlauf. Bislang steht weder die genaue Anzahl noch der Wert des Diebesguts abschließend fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell