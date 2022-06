Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Austraße in Waldenbuch zu Sachbeschädigungen an einem BMW und einem Mercedes. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die Heckklappen der beiden Fahrzeuge, die auf einem dortigen Parkplatz unweit des Kreisverkehrs zur Nürtinger Straße standen. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 zu melden.

