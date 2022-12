Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 23.12.2022-24.12.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Bedrohung

Am Freitag gegen 18:00 Uhr kam es auf der Friedrich-Pieper-Straße in Cloppenburg zu einer Bedrohung. Nach einem verbalen Streit hielt ein bislang unbekannter Täter dem männlichen, 28-jährigen Opfer eine Schusswaffe vor das Gesicht und entfernt sich anschließend. Zeugen der Tat, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

Zwischen Freitag 20:00 Uhr und Samstag 00:40 Uhr wurde das Kennzeichenpaar CLP-AI 111 von einer Mercedes D-Klasse an der Emsteker Straße entwendet. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Cloppenburg Zeugen der Tat.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 11:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen Renault Clio auf der Friesoyther Straße in Cloppenburg. Der 30-jährige Fahrer des PKW, der in der Gemeinde Garrel wohnt, legte einen totalgefälschten ausländischen Führerschein vor. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen stellte sich heraus, dass der PKW nicht zugelassen und auch nicht versichert ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen die Zulassungsordnung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Gelände der Firma Weiße Köpfe an der Wilhelm-Bunsen-Straße in Emstek kam es zwischen Montag 15:00 Uhr und Donnerstag 19:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen bislang unbekannten Täter. Hierbei wurde ein geparkter Fiat Ducato beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei Emstek bittet Zeugen, sich unter Telefon 04473/9322180 zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Auch auf dem Gelände der Cura Vitalis kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde am Freitag zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr ein Opel Mokka beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Den Schaden an dem geparkten PKW schätzen die Beamten auf ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag zwischen 15:30 Uhr und 17:50 Uhr beschädigt ein unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Seitenstreifen der Petersfelder Straße abgestellten VW Golf Plus. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Telefon 04474/939420 Entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am Freitagabend gegen 18:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bether Straße. Hierbei befuhr ein 20-jähriger Cloppenburger mit seinem Citroen Berlingo die Drüdingstraße und beabsichtigte nach rechts in Richtung Stadtmitte abzubiegen. Dabei übersah er einen auf dem Radweg in Richtung Innenstadt fahrenden Fahrradfahrer. Der 14-jährige Cloppenburger kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 500 Euro.

