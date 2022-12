Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 25.12.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf

Am Samstag, 24.12.22, in der Zeit von 11.30 - 14.35 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Kleinen Kirchstraße mit einem Pkw beim Ein-/Ausparken einen schwarzen Opel Corsa. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 04441-943115 bei der Polizei Vechta zu melden.

Vechta - einfache Körperverletzung / Zeugenaufruf

Am Samstag, den 24.12.2022, gegen 04:15 Uhr, kam es auf einer Toilette in einer Lokalität, Am Schützenplatz in Vechta, zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem ein 29-jähriger Mann von zwei bislang unbekannten männlichen Personen mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen sowie geohrfeigt wurde. Das Opfer wurde leicht verletzt und begab sich eigenständig zum Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta, Tel: 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Versuchter Diebstahl aus PKW

Am Samstag, 24.12.2022, kam es zu einem versuchten Diebstahl in der Langen Straße im Ortsteil Langförden. Auf einem Parkplatz wurde zwischen 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr mit einem Stein das Fahrerfenster eines PKW eingeworfen und anschließend das Fahrzeug durchwühlt. Vermutlich wurde nichts entwendet, Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta, 04441/9430, in Verbindung zu setzen.

