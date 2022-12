Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 25./26.12.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland OT Ramsloh- Brand eines Altkleidercontainers

Am 1. Weihnachtsfeiertag gegen 18:00 Uhr kommt es aus bislang unbekannten Grund zu einem Brand eines Altkleidercontainers in der Marktstraße in Ramsloh. Die Feuerwehr Ramsloh löschte den Brand mit 2 Fahrzeugen und 10 Kameraden. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 900,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnummer (0 44 98) 92 37 70 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

26169 Friesoythe - Brand eines Obdachlosenwohnheimes

Am 25.12.2022, um 23:23 Uhr, wurden Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in der Barßeler Straße in Friesoythe gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Inventar eines Zimmers der Unterkunft bereits im Vollbrand. Es entstand ein Gebäudeschaden. Hinweise zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor - die Ermittlungen dauern an. Die Feuerwehr Friesoythe war mit 12 Fahrzeugen und 60 Kameraden im Einsatz und löschte den Brand. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

