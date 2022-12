Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Varrelbusch - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am Montag, 26. Dezember 2022, gegen 21.45 Uhr, kam es in Varrelbusch zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen die Molberger Straße aus Molbergen kommend in Fahrtrichtung Varrelbusch. In Höhe der Straße Am Stockskamp kam der 36-Jährige zunächst alleinbeteiligt mit seinem PKW nach rechts von der Straße ab und fuhr durch einen Graben. Anschließend fuhr der Molberger über die Friesoyther Straße (Bundesstraße 72) und prallte im Anschluss in der Straße Wesselei gegen einen Baum. Durch den Aufprall gegen den Baum überschlug sich der PKW und kam auf einem Parkplatz zum Stehen. Der 36-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Er wurde nach einer ersten Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe ist aktuell nicht bekannt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei befanden sich Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Garrel und Cloppenburg vor Ort. Außerdem waren Mitarbeiter:innen der Psychosozialen Notfallversorgung vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell