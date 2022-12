Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Schornsteinbrand

Am Montag, 26. Dezember 2022, kam es gegen 10.45 Uhr in der Lohner Straße zu einem Schornsteinbrand in einem derzeit nicht bewohnten Einfamilienhaus. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dinklage, welche mit 6 Fahrzeugen und 40 Kameraden vor Ort war, gelöscht werden. Es entstand weder Gebäude-, noch Personenschaden.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Montag, 26. Dezember 2022, kam es gegen 17.35 Uhr auf der Quakenbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 42-jähriger Mann aus Dinklage befuhr mit seinem Pkw die Quakenbrücker Straße in Fahrtrichtung Dinklager Ring. Er überfuhr den dortigen Kreisverkehr. Hierdurch beschädigte er diverse Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf befuhr er die Quakenbrücker Straße auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Dinklage und kam am Fahrbahnrand zum Stillstand. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 42-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Messung seines Atemalkoholwertes ergab einen Wert von 2,03 Promille. Dem Dinklager wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2300 Euro.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, in der Zeit von 19.45 Uhr bis 20.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Marienstraße, die Geldbörse samt Inhalt einer 70-Jährigen aus Iserlohn. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die 70-Jährige am dortigen Krankenhaus, an der Parkbank vor dem Eingang des Krankenhauses auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl aus Pkw

Am Freitag, 23. Dezember 2022, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Falkenweg, ein Smartphone aus dem Pkw einer 52-jährigen Frau aus Vechta. Der PKW war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Steinfeld - Sachbeschädigung an Geschäftsgebäude

Am Montag, 26. Dezember 2022, in der Zeit von 21.40 Uhr bis 22.10 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in Steinfeld, an der Straße "Weuert", die Fensterscheibe des dortigen Geschäftes eingeschlagen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 300,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492-96066-0) entgegen.

Vechta - Tuning

Am Samstag, 24. Dezember 2022, um 03.35 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger aus Bassum mit seinem Pkw die Oyther Straße in Vechta, obwohl an seinem Fahrzeug eine Fahrwerksveränderung - es wurden Distanzscheiben in Verbindung mit blauen Fahrwerksfedern ohne Kennzeichnung verbaut - vorgenommen worden war. Diese bauartliche Veränderung hatte ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Von Mittwoch, 21. Dezember 2022, 09.00 Uhr, bis Samstag, 24. Dezember 2022, 12.00 Uhr, parkte eine 32-Jährige aus Hamburg ihren schwarzen Pkw des Herstellers Audi, in Vechta an der Füchteler Straße. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite. Der bislang unbekannte Schadensverursacher hatte sich um Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag, 25. Dezember 2022, zwischen 17.00 Uhr und 17.15 Uhr, warf sich ein bislang unbekannter Täter rücklings auf die Frontscheibe eines fahrenden schwarzen Pkw Peugeot einer 50-jährigen aus Diepholz, die zu diesem Zeitpunkt die Bahnhofstraße, Höhe Burgwald, in Lohne befuhr. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Die Frontscheibe des betroffenen Pkw wurde hierdurch beschädigt. Der Mann konnte durch die 50-Jährige wie folgt beschrieben werden: -ca. 175 cm groß, -kräftig, -dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442-80846-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 26. Dezember 2022, 14.20 Uhr befuhr eine 55-jährige aus Vechta mit ihrem Pkw die Oldenburger Straße in Vechta, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell