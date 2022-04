Polizei Bielefeld

POL-BI: Wiederholungstäter fällt bei Spielekonsolen-Diebstahl auf und geht in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche-

Ein Ladendetektiv erwischte am Montag, 04.04.2022, einen polizeibekannten Jugendlichen bei einen Diebstahl von vier Spielekonsolen. Eine Haftrichterin erließ für den Wiederholungstäter einen Untersuchungshaftbefehl.

Einem Ladendetektiv eines Elekotrofachmarktes an der Engersche Straße, nahe der Schäferstraße, fiel gegen 13:05 Uhr ein vermeintlicher Kunde auf. Er erkannte den jungen Mann aufgrund von Videoaufzeichnungen der vergangenen Tage als Ladendieb wieder. Der Zeuge beobachtete, wie der Verdächtige vier Spielekonsole in seine Tasche steckte und versuchte, das Geschäft zu verlassen. Der Beobachter hielt zusammen mit einem Mitarbeiter den Täter auf und rief die Polizei.

Der Zeuge konnte den Polizeibeamten berichten, dass der 17-jährige Dieb in der Vergangenheit bereits in mehreren Elektromärkten dieser Firma, in verschiedenen Städten des Bundesgebietes, erfolgreich gestohlen hatte. Diebesgut waren in allen Fällen verschiedene hochpreisige Elektroartikel, so dass der Gesamtschaden immens ist.

Bei dem Jugendlichen ohne festen Wohnsitz fanden die Polizisten die vier Spielekonsole, jedoch keinerlei Zahlungsmittel. Der 17-Jährige stritt gegenüber den Beamten den Diebstahl ab. Die Polizeibeamten nahmen ihn fest.

Neben zahlreichen Diebstählen in anderen Städten, konnte ihm ein Diebstahl aus März in diesem Elektrofachmarkt in Bielefeld nachgewiesen werden. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer Straftaten des 17-Jährigen dauern an.

Kriminalbeamte führten ihn heute einer Haftrichterin vor, die Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell