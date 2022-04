Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe mit Supermarkt-Trick erfolgreich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Ummeln - Eine unbekannte Täterin lenkte am Montag, 04.04.2022, eine Kundin in einem Discounter an der Kasseler Straße ab, während vermutlich ein Komplize die Handtasche stahl.

Die 35-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 09:30 Uhr in dem Lebensmittelgeschäft nahe der Gütersloher Straße auf. Während ihres Einkaufs hing ihre Handtasche an dem Einkaufswagen.

Eine Frau sprach sie an und fragte sie, wo Eier und Mehl zu finden seien. Daraufhin zeigte die 35-Jährige der Frau den richtigen Gang und entfernte sich dafür einige Schritte von ihrem Einkaufswagen. Als sie zurückkehrte, war die Handtasche nicht mehr da. Es handelte sich um eine braune, runde Handtasche mit Reißverschluss.

Die Polizei erinnert daran, Wertgegenstände nah am Körper zu tragen und nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell