Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: E-Scooter-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Brakel (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Auto und einen E-Scooter war es in Brakel gekommen. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich allerdings danach und wird nun zur weiteren Klärung des Unfallhergangs gesucht.

Am Mittwoch, 15. März, wollte eine 60-Jährige mit ihrem Opel Corsa um 5.40 Uhr vom Hahnenhof kommend nach links in die Bökendorfer Straße einbiegen. Sie hielt zunächst an der Sichtlinie an, um auf den kreuzenden Verkehr zu achten. Als sie wieder anfuhr, prallte sie mit einem E-Scooter zusammen, der in diesem Moment auf der Bökendorfer Straße in Fahrtrichtung K57 fuhr.

Die Opel-Fahrerin stieg aus, um sich nach dem Zustand des E-Scooter-Fahrer zu erkundigen. Er gab lediglich an, unverletzt zu sein und fuhr dann weiter, ohne seine Personalien anzugeben. An dem Opel war durch den Zusammenstoß allerdings ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden.

Der flüchtige E-Scooter-Fahrer wird beschrieben als männlich, 170 cm bis 180 cm groß, 40 bis 50 Jahre alt, osteuropäischer Akzent. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und Mütze. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter 05271/962-0. /nig

