Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrer verliert die Kontrolle über seinen Pkw und rutscht in eine Leitplanke

Brakel (ots)

Ein 18-jähriger Fahranfänger verlor am Dienstag, 14. März, auf der regennassen B 252 zwischen Brakel und Steinheim die Kontrolle über seinen grauen Golf. Er fuhr in Richtung Brakel, als er gegen 13.40 Uhr in einer Rechtskurve links gegen die Schutzplanke rutschte.

Dabei löste sich der Reifenmantel vom linken Vorderrad und der Pkw fuhr auf der Felge weiter, bis er schließlich nach 100 Metern zum Stehen kam. Der junge Fahrzeugführer klagte anschließend über leichte Schmerzen und suchte ein Krankenhaus auf. Glücklicherweise kam in diesem Moment kein Gegenverkehr.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Beeinträchtigungen für den fließenden Verkehr. /rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell