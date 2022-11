Polizei Aachen

POL-AC: Versuchte räuberische Erpressung - Mann wird durch Messer verletzt

Würselen (ots)

Auf dem ehemaligen Mitarbeiterparkplatz des Rhein-Maas-Klinikums, auf dem sich aktuell ein Corona-Testzentrum befindet, ist gestern früh (10.11.22) ein Mann von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der unbekannte Täter den 44-jährigen Mann gegen kurz nach 5 Uhr am Mauerfeldchen angesprochen und die Herausgabe seines Geldes gefordert. Als der Würselener darauf nicht reagierte, zog der Täter ein Messer und stach dem Mann in den Oberschenkel. Der verletzte Mann wurde im Krankenhaus behandelt und konnte am selben Tag wieder entlassen werden.

Der Angreifer wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 m groß und schlank. Er trug eine dunkle Jacke, darunter ein dunkles Kapuzenoberteil mit aufgezogener Kapuze und einen schwarze Mund- und Nasenschutz. Auffallend war seine blaue Jeanshose, weil sie nach Aussage des Zeugen "auffallend speckig" war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Wer gestern früh etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden: während der Bürozeiten unter 0241-9577 33401 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 33410. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell