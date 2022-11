POL-AC: Kurioser Diebstahl in Herzogenrath - Unbekannte stehlen Fische

Aachen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Ostviertel ist am Samstag (5.11.22) eine Frau von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Der 59-jährige Fahrer aus Eschweiler war mit seinem Bus gegen 11.15 Uhr auf dem Adalbertsteinweg stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung Sedanstraße betrat eine Fußgängerin nach bisherigen Erkenntnissen plötzlich die Fahrbahn. Die 70-jährige Aachenerin wurde vom Bus an ...

