Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 21-Jähriger mit Drogen leistet im Hauptbahnhof Widerstand - Flucht endet vor Eingangstür

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Morgen (18. Dezember) kontrollierten Bundespolizisten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen jungen Mann. Während der Kontrolle flüchtete er, scheiterte jedoch an der Bahnhofstür.

Gegen Mitternacht hielten Einsatzkräfte im Hauptbahnhof Gelsenkirchen einen 21-Jährigen an. Der Mann wurde während der Kontrolle zunehmend nervöser. Als die Beamten den Gelsenkirchener nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen befragten, drehte dieser sich um und ergriff die Flucht in Richtung des Nordausganges. Da die automatische Schiebetür am Bahnhofseingang sich nicht ausreichend schnell für den Flüchtenden öffnete, prallte dieser gegen die Tür. Daraufhin nahmen die Beamten ihn unter heftiger Gegenwehr fest.

Bei einer Durchsuchung stellten die Polizisten den mutmaßlichen Grund für die Flucht fest. Der serbische Staatsangehörige führte mehrere Konsumeinheiten Marihuana, sowie eine nicht geringe Menge an verschreibungspflichtigen Potenzmitteln mit sich. Für diese konnte er keinen Eigentumsnachweis vorweisen. Weitere Recherchen ergaben, dass sich der Mann zudem ohne Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhielt.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und des unerlaubten Aufenthaltes ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell