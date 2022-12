Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Bundespolizei fahndet nach Taschendieb

Essen (ots)

Die am 12. Dezember veröffentlichte Fahndung nach einem Mann, der einer Essenerin (82) am 23. September 2022, gegen 19:22 Uhr, die Handtasche in einem Café im Essener Hauptbahnhof entwendet hat, kann gelöscht werden. Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) identifizierten den rumänischen Staatsangehörigen, welcher am gleichen Tag in Düsseldorf auffällig geworden war. Nun kann der 55-Jährige einem Strafverfahren zugeführt werden.

Alle Medien, die diese Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten die entsprechenden Bilder zu löschen. Vielen Dank für die Veröffentlichung.

