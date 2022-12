Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolge in Köln: Bundespolizei nimmt Männer mit offenen Haftbefehlen fest

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Im Laufe des Samstags (17. Dezember) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof zwei Männer, welche jeweils mit Haftbefehlen gesucht wurden. Wegen Vergewaltigung und Körperverletzung mit Todesfolge sollen sich die Gesuchten in Bielefeld und Mannheim strafbar gemacht haben - in Köln klickten jetzt die Handschellen.

Der erste Aufgriff direkt Samstag früh: Gegen 06:15 Uhr ermittelten Bundespolizisten im Rahmen einer Kontrolle, dass ein 17-jähriger Marokkaner vom Amtsgericht Bielefeld wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des sexuellen Übergriffs zur Festnahme ausgeschrieben war. Mittels Fingerabdruckscan stellten sie die Identität des Jugendlichen fest und beschlagnahmten sein Mobiltelefon.

Gegen 15:00 Uhr dann der zweite Fahndungserfolg: Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten im Kölner Hauptbahnhof einen 25-jährigen Mann. Beim Abgleich seiner Daten stellten die Beamten fest, dass der Pole vom Amtsgericht Mannheim zur Festnahme ausgeschrieben war. Er soll nur wenige Tage vorher grundlos und gezielt auf einen Mann eingetreten und geschlagen haben. Das Opfer erlag im Anschluss seinen schweren Verletzungen. Wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge suchten die Behörden nach dem Wohnungslosen. Auch hier bestätigte der Fingerabdruckscan zweifelsfrei die Identität des Gesuchten, ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von ca. 2 Promille. Beamte aus Mannheim holten den Beschuldigten noch am selben Tag in Köln ab.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell