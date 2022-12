BPOL NRW: JVA für die nächsten 3 Monate - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen Gesuchten

Essen - Bottrop (ots) - Am vergangenen Freitagabend (16. Dezember) soll ein Mann einen Reisenden in einem Regionalexpress mit einem Messer bedroht haben. Im Essener Hauptbahnhof stellten Bundespolizisten den 26-Jährigen. Dabei beleidigte er die Beamten und leistete Widerstand. Gegen 19:10 Uhr kontaktierte eine Zeugin die Bundespolizei und gab an, dass sich im RE 16 ...

