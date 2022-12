Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl wegen Diebstahl

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am 15.12.2022 gegen 16:15 Uhr überprüfte die Bundespolizei in Kaldenkirchen, nahe des Grenzübergangs Alt-Schwanenhaus, einen 36-jährigen Polen. Bei dem Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft Hagen zur Festnahme ausgeschrieben ist. Gegen ihn liegt ein Strafbefehl des Amtsgerichts Hagen aus dem Jahr 2019 wegen Diebstahl vor. Hiernach wurde er zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt. Da er die Strafe nicht vollständig bezahlt hatte, sind noch 1800 Euro plus 78,50 Euro Kosten zu entrichten. Ersatzweise muss er eine Freiheitsstrafe von 36 Tagen absitzen. Da der Verurteilte die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er durch Beamte der Bundespolizei verhaftet und zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

