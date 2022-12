BPOL NRW: 15 und 17 Jahre alt - Bundespolizei nimmt Taschendiebe im RE 6 fest

Duisburg (ots) - Im Duisburger Hauptbahnhof kam es am Dienstag (29. Juli 2022), um 22.10 Uhr, zu einem Angriff auf einen 32-Jährigen durch vier bislang unbekannte Täter. Der Geschädigte erlitt Verletzungen am Kopf, im Gesicht und am Arm. Das Amtsgericht Duisburg ordnete eine Öffentlichkeitsfahndung an. Auf ...

mehr