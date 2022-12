Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Bundespolizei sucht vier unbekannte Täter nach gefährlicher Körperverletzung

Duisburg (ots)

Im Duisburger Hauptbahnhof kam es am Dienstag (29. Juli 2022), um 22.10 Uhr, zu einem Angriff auf einen 32-Jährigen durch vier bislang unbekannte Täter. Der Geschädigte erlitt Verletzungen am Kopf, im Gesicht und am Arm. Das Amtsgericht Duisburg ordnete eine Öffentlichkeitsfahndung an.

Auf Bahnsteig 10/11 wurde der 32-jährige Deutsche mit Faustschlägen und Tritten attackiert. Als der Mann am Boden lag, traten die vier Tatverdächtigen weiterhin auf ihn ein und bespuckten ihn. Zeugen meldeten den Vorfall bei der Polizei. Als Beamte der Bundespolizei eintrafen, befanden sich die Zeugen sowie der Geschädigte am Ereignisort. Die Tatverdächtigen waren bereits geflüchtet.

Der Geschädigte hatte Prellungen im gesamten Oberkörper. Er wurde zu einer ärztlichen Untersuchung in das nächste Krankenhaus transportiert. Gegen die vier flüchtigen Männer wird nun wegen der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Duisburg die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der unbekannten Tatverdächtigen an.

- Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? - Wer kann Hinweise zu ihren Identitäten und ihren Aufenthalts-orten geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Link zu den Fotos: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2022/oefa-58-2022.html

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell