Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht

Edenkoben (ots)

Am 18.04.2022 gegen 23:40 Uhr erging durch eine aufmerksame Zeugin der Hinweis, dass eine augenscheinlich stark alkoholisierte Person am Paul-Gillet-Platz in Edenkoben in ihr Fahrzeug stieg und losfuhr. Aufgrund des bekannten Kennzeichens konnte die Person wenige Minuten später an ihrer Wohnanschrift angetroffen und zur Dienststelle gebracht werden, da sich die Mitteilungen der Zeugin bestätigten. Neben der Entnahme einer Blutprobe erfolgte die Sicherstellung des Führerscheins.

Bei der Überprüfung des genutzten Fahrzeuges wurde ein frischer Unfallschaden festgestellt, welcher bislang nicht zugeordnet werden konnte. Als mögliche Unfallorte kommen insbesondere die Straßen zwischen dem Paul-Gillet-Platz und dem Landauer Weg infrage.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sowie Geschädigte, sich telefonisch oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

