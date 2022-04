Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trinkgelage unter Fernfahrern mit Folgen

Schwegenheim (ots)

Zu einem Trinkgelage unter mehreren Fernfahrern kam es am Sonntag Nachmittag auf dem Autohof in Schwegenheim, in dessen Verlauf es mit zunehmender Alkoholisierung zwischen zwei Beteiligten zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei verlor der Geschädigte nach einem Stoß des Beschuldigten und einem daraus resultierenden Sturz zwei Schneidezähne. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weiter wurde ihm aufgrund seines Alkoholgehalts von 2,2 Promille die mögliche Weiterfahrt untersagt. Hierfür wurde die Fahrerkarte präventiv sichergestellt. Der Geschädigte wurde im Krankenhaus versorgt.

